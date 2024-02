Wild Wings: Duelle gegen Wolfsburg und Bremerhaven sind vorentscheidend

1 Wild-Wings-Coach Steve Walker zeigt sich vor dem wichtigen Wochenende zuversichtlich: „Wenn wir auf unserem höchsten Level spielen, können wir beide schwere Aufgaben lösen.“ Foto: Eibner

Schwenninger könnten sich mit ihrer Heimstärke im Kampf um die direkte Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale vorentscheidendes Plus verschaffen. Daryl Boyle fühlt bereits „viel Vorfreude in der Stadt“.









Die Spannung im Kampf um die Play-off-Qualifikation in der DEL steigt weiter von Tag zu Tag. Die Wild Wings können am Wochenende den Vorteil nutzen, in den beiden Duellen gegen Wolfsburg (Freitag, 19.30 Uhr) und am Sonntag (14 Uhr) gegen das Top-Team aus Bremerhaven ihre große Heimstärke voll auszuspielen. Die Experten rund um das Schwenninger Team sind sich einig: Wenn diese beiden Heimauftritte plus die Partie gegen Straubing in der Helios Arena (3. März) passen, könnte der Traum der Wild Wings von der Direktqualifikation wahr werden.