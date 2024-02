Wild Wings: Arkadiusz Dziambor schwärmt von seiner „zweiten Familie“

1 Verteidiger-Talent Arkadiusz Dziambor ist für die Wild Wings ein großer Gewinn. Coach Steve Walker wollte den 22-Jährigen im Herbst unbedingt in seinem Team haben. Foto: Eibner

Warum der junge Verteidiger außerdem am Neckar so glücklich ist. Nach seiner Premiere im Nationaltrikot träumt er von mehr. Coach Steve Walker lobt seine Entwicklung.









Link kopiert



Der junge Schwenninger Verteidiger Arkadiusz Dziambor zählt bei den Wild Wings zu den vielen positiven Überraschungen in dieser erfolgreichen DEL-Saison. Im Oktober löste der 22-Jährige in Mannheim seinen Vertrag auf, weil er bei den Adlern keine Perspektiven mehr für sich sah. Ein ausführliches Gespräch mit Schwenningens Coach Steve Walker überzeugte den Linksschützen vom Wechsel an den Neckar. Arkadiusz Dziambor schlug voll ein. Für die Schwäne bestritt er bereits 32 Spiele in dieser Hauptrunde (1 Tor und 1 Assist), war durchschnittlich pro Spiel elf Minuten auf dem Eis. Die Belohnung: Der im polnischen Pyskowice geborene Defensiv-Akteur feierte beim deutschen Perspektivteam unter Bundestrainer Harold Kreis in der vergangenen Woche in den beiden Länderspielen gegen die Slowakei seine Premiere.