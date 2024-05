1 Freuen sich, die Kultkneipe Linde hinter dem Schwenninger Neckartower weiterführen zu können: die Schwenninger Alexander Kny (links) und Patrick Vosseler. Foto: Mareike Kratt

Fast vier Jahre, nachdem hier das letzte Bier über die Theke gegangen ist, hat die Linde Ende April Wiedereröffnung gefeiert. Was haben die neuen Pächter Alexander Kny und Patrick Vosseler mit der Kultkneipe vor?









Ein paar Mal hatte die Linde seit ihrer Wiedereröffnung am 26. April schon offen, und seither läuft es in der Kneipe hinter dem Neckartower so, als sei sie nie geschlossen gewesen. „Der Neustart ist super angenommen worden“, berichten die neuen Pächter Alexander Kny und Patrick Vosseler. Viele Gäste, die die Linde bereits von früher kannten, seien mit einem Strahlen im Gesicht gekommen – so auch ein ehemaliger Polizeistudent, der zusammen mit ein paar Freunden extra aus Leipzig angereist war.