Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet dicke Glatteis-Schichten im Zollernalbkreis – vor allem für Mittwoch. So sind die Aussichten.

Der DWD hat für den Zollernalbkreis eine Vorabinformation wegen Unwetters herausgegeben. Glatteis kann sich demnach bilden am Mittwoch zwischen 4 und 20 Uhr. Das gilt indes nicht nur für den Zollernalbkreis, sondern für den gesamten Südwesten.

„Im Zusammenhang mit einer vorübergehend nach Norden wandernden Warmfront gehen die aufkommenden Schneefälle gebietsweise in Regen über. Dieser gefriert auf den gefrorenen Böden“, so die Voraussage des Wetterdiensts.

Wetterdienst: Regen gefriert, Blitzeis erwartet

Die Regenfälle könnten – Stand heute – zum Teil einige Stunden andauern, „sodass sich Eispanzer bilden können mit entsprechenden Auswirkungen auf Verkehr und Infrastruktur“.

Genauere Informationen will der DWD noch heute veröffentlichen.

DWD: Glättegefahr und hohes Unwetterpotenzial

Beim DWD heißt es bereits, dass „eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial“ erwartet wird. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt könnten erst mit der Ausgabe der amtlichen Unwetterwarnungen erfolgen.

Glättegefahr besteht im Zollernalbkreis bereits am Montag bis 18 Uhr. Zudem besteht am Montag oberhalb von 600 Metern eine Warnung vor leichtem Frost sowie vor Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 55 Stundenkilometern. In exponierten Laden muss laut DWD mit Sturmböen von bis zu 65 km/h gerechnet werden.

Von Montagabend bis Dienstag, 10 Uhr, wird mäßiger Frost bei bis zu minus neun Grad erwartet, in Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen laut DWD auf Werte bis minus elf Grad.