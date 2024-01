Wetter im Jahr 2023: Heftige Unwetter prägen das Wetter in Balingen

1 Unwetter im Mai führen im Zollernalbkreis zu teils heftigen Überschwemmungen. Foto: Visel

Das Wetterjahr 2023 war geprägt von zahlreichen Unwettern. Im Mai brachten Hochwasser sogar Menschen in Not. Der Winter zum Jahresende zeigte sich nur sehr kurz. Weiße Weihnachten waren uns auch 2023 nicht vergönnt.









Das Jahr 2023 war an der Station in Balingen-Heselwangen durchschnittlich 10,8 Grad warm, die Sonne schien 2111,3 Stunden und an Niederschlag fielen in der Summe 858,0 Liter Niederschlag auf jeden Quadratmeter an der Station. Mit diesen Werten wurde das Jahr 2023 nach 2022 (mit 10,9 Grad) zum zweitwärmsten Jahr in der Vergleichsperiode. Bundesweit war nach DWD-Angaben das Jahr 2023 das wärmste. Hier der Rückblick auf die einzelnen Monate des vergangenen Jahres.