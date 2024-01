Werkrealschule Bad Dürrheim: Entscheidung im Gemeinderat gefallen

1 So sah der Schülerprotest gegen die Schließung der Werkrealschule aus. Lehrer und Eltern setzten sich ebenfalls für den Erhalt der Werkrealschule in Bad Dürrheim ein. Foto: Strohmeier

Das Ringen hinter den Kulissen und im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 18. Januar, war lang und intensiv. Jetzt gibt es eine mehrheitliche Einigung.









Link kopiert



Während bei den Fraktionen der Freien Wähler, SPD und FDP die Marschrichtung klar für den Erhalt der Werkrealschule und für die Verbundschule war, entschied die LBU erst in der Sitzungswoche und die CDU sprach sich im Vorfeld gegen den Erhalt der Schule aus. In der Sitzung stimmte die Fraktion mehrheitlich für die Verbundschule an der Realschule.