2020 wurde schon einmal um die Wette gegrillt im Hindenburgpark in Bad Dürrheim. Dieses Jahr geht nun um den 1. Schwarzwald-Baar-Grillmeister. Foto: Kaletta

Die offizielle Schwarzwald-Baar-Grillmeisterschaft, Show-Grillen mit Daniel Richter und seinen Assistenten Jonathan Berggötz und Markus Spettel sowie verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt und dem Gewerbegebiet – am Sonntag, 22. Mai, ist in Bad Dürrheim einiges geboten.















Bad Dürrheim - Die Kur und Bäder GmbH ist Ausrichter der 1. Schwarzwald-Baar Grillmeisterschaft, vier Teams haben sich bereits angemeldet und City-Manager Daniel Limberger verspricht eine feurige Veranstaltung im Hindenburgpark. An Start geht die Kategorie Amateure, wobei die ziemlich profihaft ausgestattet sind, denn die Ausrüstung bringen sie selbst mit, dafür sind die bevorzugten Grillarten zu unterschiedlich.

Die Teams müssen vier Gänge vorbereiten. Der erste ist ein Schwarzwald-Burger, bei dem auch das Brötchen vom Grill kommen muss. Als zweitens gibt es ein Gericht freier Wahl, im dritten Teil bekommen die Mannschaften einen geheimen Warenkorb mit geheimer Beilage serviert, aus dem sie etwas zaubern müssen, und schließlich steht noch ein Dessert auf der Menükarte. Wie bei den Fernsehshows auch müssen die einzelnen Gerichte auf die Uhrzeit genau fertig werden. Dann muss die Jury ran. Diese bekommt die Boxen zur Blindverkostung in den Weinbrennersaal geliefert und darf auch etwa eine Stunde vor Abgabetermin nicht mehr an den Grillstationen schauen, wie es läuft.

Bewerbung für Jury

Die Jury besteht aus zwei oder drei von der German Barbecue Association (GBA) zertifizierten Prüfern, und dann kommen noch zwei oder drei Personen hinzu, die sich ab sofort bei der Kur und Bäder bewerben können. Eine gewisse Affinität zum Grillen sollte vorhanden sein, verrät Daniel Limberger im Gespräch, denn es wird ein bisschen nach der Bewerbung ausgesucht.

Und während die vier Teams im Hindenburgpark an ihren Grillstationen ins Schwitzen geraten, brutzelt Daniel Richter ab 11 Uhr auf dem Rathausplatz an seinem Grill die eine oder andere Leckerei – die es natürlich auch zum Probieren für die Zuschauer gibt. Ihm assistieren Bürgermeister Jonathan Berggötz sowie Kur und Bäder Geschäftsführer Markus Spettel. Richter gibt den einen oder anderen Tipp für das Grillen zu Hause, beispielsweise für Marinaden und Dips und wie man mit weniger Öl grillen kann.

Erste Präsentation um 13 Uhr

Die Besucher können so zwischen diesen beiden Stationen hin und her pendeln. Spannend wird es gegen 13 Uhr im Hindenburgpark, denn um diese Zeit müssen die Wettkampfteams den ersten Gang fertig haben, und in die Boxen für die Jury richten. Die nächsten drei Gänge folgen anschließend. Der Gewinner der 1. Schwarzwald-Baar-Grillmeisterschaft fährt im August zu der Deutschen Meisterschaft nach Fulda, die ebenfalls durch die GBA ausgetragen wird. Diese Vereinigung ist nach eigenen Angaben ein Informationsverband in allen Fragen rund um die Glut sowie gesundes und variantenreiches Grillen.

Die beiden Grillstationen sind noch lange nicht alles, was am Sonntag, 22. Mai, geboten ist. Ab 12 Uhr gibt es sowohl in der Innenstadt als auch im Industriegebiet einen verkaufsoffenen Sonntag, an dem sich verschiedene Geschäfte beteiligen. Und auch im Kurpark öffnet der Eine-Welt-Laden Karibuni. Auch dort wird gekocht – Äthiopien steht dabei im Mittelpunkt. Die Luisenstraße wird ab Einmündung Huberstraße gesperrt sein, und auch die Friedrichstraße bis zur Krone ist gesperrt – diese bereits ab Samstagmittag, da verschiedenes aufgebaut werden muss, unter anderem eine Hüpfburg und das Spielmobil für Kinder.

Das Programm

11.30 Uhr 1. Gang beim Show-Grillen auf dem Rathausplatz, um 12.30 und 13.30 Uhr folgen die nächsten.

15 bis 17 Uhr Band Last Minit

ca. 17.45 Uhr Siegerehrung der 1. Schwarzwald-Baar-Grillmeisterschaft

9 bis 18 Uhr 1. Schwarzwald-Baar-Grillmeisterschaft im Hindenburgpark, am Start sind vier Teams

Bewerbung für die Jury über www.badduerrheim.de

Verkehrshinweise

Samstag 21. und Sonntag, 22 Mai Sperrung der Luisenstraße ab Einmündung Huberstraße bis Höhe Bahnhofstraße, Sperrung der Friedrichstraße bis zum Gasthaus Krone von Samstagmittag, 21. bis Sonntagabend, 22. Mai. Das Kurgebiet und das Solemar sind über die ausgeschilderten Umleitungen erreichbar, kostenlose Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz Stadtmitte und den Minara-Parkplätzen.