„Wie viele Meter legt ein Fußball während eines Spiels zurück?“ Diese Frage stellte der elfjährige Rudi aus Steinhofen in der ARD-Sendung „Frag doch mal die Maus“ vom Samstagabend. Zu sehen sind Szenen vom Sportplatz des FC Steinhofen, Rudi begeistert: „Ich spiele für mein Leben gerne Fußball.“ Sein Trainer charakterisiert ihn so: „Er ist laut, er peitscht die Mannschaft an, er ist ein Teamplayer.“

Sein Herz schlägt für den BVB

Und für welchen Verein gehört Rudis Herz? Nein, nicht dem VfB Stuttgart, sondern Borussia Dortmund. Einer seiner Fußballkameraden rückt ins Bild, meint dazu: „Mir ist egal, ob Rudi Dortmund-Fan ist, Hauptsache kein Bayern-Fan“. Lachen im Studio ertönt, das Publikum applaudiert. Wie sehr Rudi mit Borussia Dortmund fiebert, zeigen die Bilder aus seinem Kinderzimmer: Zu sehen sind dort Kissen mit BVB-Logo, BVB-Wimpel, BVB-Poster, BVB-Schals, kurzum, ein Traum in Gelb und Schwarz. Aber das „coolste der Welt“ (Rudi) sei die BVB-Fankurve im Stadion. Seine Mutter: BVB-Fans seien selten in der Gegend, „Rudi ist ein Exot“.

Rudi beim Spiel VfB gegen BVB

Im Studio hakt Moderatorin Esther Sedlaczek nach: Warum BVB-Fan sein, wenn der FC Bayern doch viel erfolgreicher spielt? Rudi: „Beim BVB ist cool, dass man den Kampf um die Meisterschaft hat“ – und das Ergebnis nicht von vorne herein feststeht.

Nun geht es in der Sendung ans Eingemachte: Welche Strecke legt der Fußball beim Spiel VfB gegen BVB in Stuttgart am 28. Spieltag zurück? Doch bevor die Promis schätzen dürfen, sind erstmal einige Szenen von diesem Spiel zu sehen, das Rudi mit Co-Moderatorin Siham El-Maimouni eigens besuchte. Sie sehen, wie die Spieler aus dem BVB-Bus aussteigen, „das ist sehr, sehr aufregend“, kommentiert Rudi. Wie schmerzlich hat es ihn getroffen, als das Spiel mit einem Tor in der 97. Minute doch noch unentschieden ausging. Immerhin: Marco Reus schenkte ihm ein Trikot, doch wie Rudi im Studio auf Nachfrage erklärt, braucht er schon mal drei Tage, um sich nach so einem Spiel zu erholen, wünscht er sich doch nichts mehr als dass der BVB gewinnt und gewinnt und gewinnt.

So viele Kilometer legt der Ball zurück

Ebenfalls nicht ganz so leicht zu gewinnen ist die richtige Antwort auf seine Frage. Diese lautet: 26,79 Kilometer. Die Promis lagen weit daneben: Die erste Gruppe schätzte die Strecke, die der Ball auf dem Spielfeld zurücklegt, auf 207 Kilometer, die zweite auf 200. Gewonnen haben die, die näher dran lagen.

Mit einem kräftigen Applaus wird Rudi aus dem Studio verabschiedet.