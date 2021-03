1 Corona-Fälle gibt es in Horb nun in zwei weiteren Kindergärten. (Symbolfoto) Foto: Vennenbernd

Der Johannes-Kindergarten in der Kernstadt ist komplett geschlossen, in Altheim ist eine Gruppe in Quarantäne. Quarantäne-Fälle gibt es auch in der Gutermann-Grundschule.

Horb - Zwei weitere Kindergärten im Horber Stadtgebiet sind von Corona-Fällen betroffen. Aufgrund einer bestätigten Covid-Infektion bleibe eine Gruppe im Katholischen Kindergarten in Altheim in Absprache mit dem Gesundheitsamt geschlossen, berichtet die Stadtverwaltung.

Abstimmung mit dem Gesundheitsamt

Einen Infektionsfall vermeldet die Stadt auch im evangelischen Johannes-Kindergarten in der Weingasse im Stadtzentrum. Nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ist der Kindergarten seit Montag komplett geschlossen.

Auch die Teilgruppe einer Klasse der Gutermann-Grundschule Horb, die Kontakt zu einem infizierten Kind hatte, ist in Quarantäne. "Vier weitere Kinder, die positiv getestet wurden, befanden sich bereits früh genug in häuslicher Isolation, so dass diese festgestellten Fälle keine Auswirkungen auf den Schulbetrieb hatten", so die Stadtverwaltung. Somit sind in der aktuellen Pandemie-Phase in Horb fünf Kindergärten und zwei Schulen von Corona-Fällen betroffen.