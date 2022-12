3 So sah es 2017 aus. Zahlreiche Besucher vergnügen sich im Weihnachtsdorf. Foto: Sprich

Triberg - "Jetzt können wir schon die Stunden zählen, bis es endlich losgeht", sagte Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold beim traditionellen Helfervesper am Samstag. Er freute sich insbesondere, dass nahezu alle Aufbauhelfer nach dem zweijährigen Pandemie-bedingten Ausfall der Veranstaltung wieder mit dabei sind. Arnold zollte den beiden Verantwortlichen Thomas Weisser und Rainer Huber "großen Respekt für die Entscheidung, den Weihnachtszauber wieder stattfinden zu lassen, zu einer Zeit, in der noch nicht klar war, wie sich die Situation zum Jahresende entwickeln wird."

Weisser ist "guter Dinge, dass wir bis zum Start am Sonntag rechtzeitig fertig werden. Vieles sei schon fertig aufgebaut, einiges sei noch zu erledigen. So werde in diesen Tagen die Technik installiert, unter anderem an der Naturbühne und auf dem Wasserfall. "Und das unter teils widrigen Wetterumständen und bei eisiger Kälte."

Viele bekannte Gesichter

Rainer Huber, verantwortlich für den technischen Ablauf, hatte große Freude "daran zu sehen, dass im Aufbauteam viele bekannte Gesichter zu sehen sind. Das zeigt, dass wir ein tolles Team sind." Positiv sei zudem, dass auch bereits die nachfolgende Generation, sowohl von Weisser als auch von Huber, aber auch von anderen langjährigen Helfern, inzwischen in die vordere Riege aufgerückt seien und Verantwortung in verschiedenen Bereichen übernehmen.

Je näher die Veranstaltung rückt, desto besser läuft der Online-Vorverkauf. Zwar wünschen sich die Veranstalter, dass möglichst viele der Besucher das Online-Ticketportal nutzen, um so die Besucherströme an den einzelnen Tagen besser steuern zu können. "Aber es gibt auch Karten an der Tageskasse für den jeweiligen Tag" sagt Weisser. Allerdings müssten dann eventuelle Wartezeiten in Kauf genommen werden.

Insgesamt freuen sich alle Beteiligten, ob auf der Bühne oder hinter den Kulissen, bis endlich ab 25. Dezember der Weihnachtszauber seine Pforten öffnet.

Noch Helfer gesucht

Während für den Aufbau ausreichend Helfer mit an Bord sind, sucht das Weihnachtszauberteam noch etwa zehn Helfer, die bereit sind, am 31. Dezember morgens für einige Stunden mitzuhelfen, dass ein Großteil der Elemente, insbesondere der technischen Einrichtung, abgebaut werden kann, damit das Wasserfall-Areal wieder in den Ursprungszustand für die Besucher zurückversetzt werden kann. Interessierte, insbesondere Vereine und handwerklich begabte Einzelpersonen, können sich direkt bei der Stadtmarketingabteilung im Rathaus (Mail: nikolaus.arnold@triberg.de) oder bei der Event-Agentur melden: Mail: info@triberger-weihnachtszauber.de