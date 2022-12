3 Die weihnachtliche Beleuchtung trägt ihren Teil zum besonderen Flair des Weihnachtszaubers bei. Foto: Sprich

Wenn die Weihnachtsmärkte anderswo schon abgebaut sind, lädt der Triberger Weihnachtszauber vom 25. bis 30. Dezember seine Besucher zu einem romantischen Weihnachtsspektakel ein.















Triberg - Nach zwei Jahren Ruhepause verwandelt sich das Areal an Deutschlands höchsten Wasserfällen wieder in ein Wintermärchen. Ein Wunderland im Burggarten mit Attraktionen für große und kleine Gäste sowie das attraktive Showprogramm verzaubern die Besucher in einer romantischen Weihnachtskulisse – ein Erlebnis für die ganze Familie.

Auf zwei Bühnen werden die Besucher an sechs Tagen mit mehr als 140 Shows unterhalten – für jeden Geschmack und jedes Alter ist hier etwas dabei. International bekannte Stars wie "The Golden Voices of Gospel" oder Musicalstar "Kevin Tarte" tragen genauso wie regionale Künstler zu dem einzigartigen Musik-Mix bei, der zum Markenzeichen des Triberger Weihnachtszaubers geworden ist.

Auch für die kleinen Besucher viel geboten

Das Wunderland im Burggarten bietet für die kleinen Weihnachtszauberer viel Spiel und Spaß, die hier nach Herzenslust toben aber auch das Showprogramm für Kinder genießen können. Auch für die großen Gäste ist im Wunderland viel Lichterfunkeln geboten, und man darf sich dieses Jahr auf viele neue Elemente und Inszenierungen rund um den Burghügel freuen.

Der Höhepunkt eines jeden Weihnachtszauber-Besuchs ist die Feuershow, die fünf Mal täglich den winterlichen Wasserfall in ein Märchen aus Eis und Feuer verwandelt. Auch das 20 Meter hohe Riesenrad mit Blick über den gesamten Weihnachtszauber wird nicht fehlen.

Ein reichliches Angebot an Getränken und Speisen steht auf dem gesamten Gelände zur Verfügung. Und wer sich nach den eindrücklichen Erlebnissen am Wasserfall und an der Naturbühne aufwärmen will, auf den wartet ein Showprogramm im Kurhaus.

Geöffnet ist der Weihnachtszauber an den sechs Veranstaltungstagen vom 25. bis 30. Dezember jeweils von 14 bis 21 Uhr, das Showprogramm läuft jeweils von 15 bis 21 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf unter: www.triberger-weihnachtszauber.de oder direkt vor Ort in der Touristinfo Triberg und im "Haus der 1000 Uhren". Weitere Infos unter www.triberger-weihnachtszauber.de.