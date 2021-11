1 Der Calwer Weihnachtsmarkt (hier 2019) ist weiterhin fest geplant. Foto: Kalmbach

Wie passt das zusammen? Trotz steigender Corona-Inzidenz und -Alarmstufe hält die Stadt Calw am geplanten Weihnachtsmarkt kommende Woche fest – sagt aber im selben Atemzug den am 6. Januar vorgesehenen Neujahrsempfang ab. Oberbürgermeister Florian Kling erläutert den Hintergrund.















Calw - Die Zahlen schießen in die Höhe, die Krankenhäuser und Intensivstationen füllen sich, die Corona-Pandemie schlägt erneut mit aller Härte zu – und lässt einen schwierigen Winter befürchten. Auf dem Fuße dieser Entwicklung folgt dieser Tage auch wieder eine Welle an Absagen – von Mitgliederversammlungen über Vorträge und Konzerte bis hin zu den Weihnachtsmärkten. Vor allem letztere machten in dieser Woche im Kreis Calw von sich reden: Nahezu alle Städte und Gemeinden entschlossen sich, ihre jeweils geplanten Veranstaltungen abzublasen. Eine der wenigen Ausnahmen stellt die Stadt Calw dar, deren Weihnachtsmarkt vom 25. bis 28. November nach wie vor stattfinden soll. Was zumindest in einer Hinsicht kurios anmutet: Praktisch zeitgleich mit der Bestätigung des Weihnachtsmarkts machte Oberbürgermeister Florian Kling im Gespräch mit unserer Redaktion die Absage des Neujahrsempfangs bekannt, der traditionsgemäß am 6. Januar geplant war. Kein Widerspruch, findet Kling.