Weihnachtsmarkt 2020 "Weihnachten in Rottweil – mal ganz anders"

Verlängerte Öffnungszeit

"Uns ist wichtig, dass wir vor allem in der Vorweihnachtszeit eine schöne Atmosphäre in der Stadt schaffen und somit dazu beitragen, die Innenstadt zu beleben. Wir möchten so den Handel aber auch die Gastronomie - sofern diese bis dahin wieder geöffnet sein darf - unterstützen", so Simone Strasser von der Stadtverwaltung.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmarkt in Schramberg: Wie geht es weiter?

Die gemeinsame Aktion "Weihnachten in Rottweil" beginnt am 26. November und wird bis zum 6. Januar andauern. Mit verlängerten Öffnungszeiten an den Adventswochenenden und langen Einkaufsabenden an Donnerstagen möchte der Handel in der Innenstadt für ein stressfreies Einkaufserleben sorgen. Donnerstags werden die Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet sein, an den Samstagen vor Weihnachten bis 18 Uhr. Überdies können sich vor allem die kleinen Gäste auf eine nette Überraschung in den Geschäften freuen.

Zudem werden Weihnachtsbäume aufgestellt, Brunnen und Schaufenster stimmungsvoll dekoriert, um damit eine weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen. Auch ruft der GHV zu einem Wettbewerb "Rottweils schönstes Schaufenster" auf.

Kurzfilme mit Künstlern als Adventskalender online

Geplant ist, an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt Weihnachtshütten aufzustellen. Hier werden donnerstags bis sonntags unter Einhaltung der geltenden Hygieneauflagen etwa Kunsthandwerk und weihnachtliche Dekorationsartikel angeboten, teilt Karin Huonker, stellvertretende Vorsitzende des GHV, mit. Die Nachfrage sei sehr groß gewesen und die geplanten Hütten sind bereits alle vermietet. Auf Essen- und Getränkestände wird in diesem Jahr wegen Corona jedoch verzichtet.

Alle Verantwortlichen betonen, dass der weitere Verlauf der Corona-Pandemie einen Einfluss auf die Aktionen haben kann. "Da auf das jeweils aktuelle Pandemie-Geschehen flexibel reagiert werden muss, kann eventuell nicht alles wie geplant umgesetzt werden", so Ines Gaehn, Wirtschaftsförderin der Stadt Rottweil.

Auch fürs Internet haben sich die Macher von "Weihnachten in Rottweil" etwas einfallen lassen: Als Ersatz für das Bühnenprogramm vor dem Alten Rathaus wird ein digitaler Adventskalender mit vielen Überraschungen die Wartezeit auf Weihnachten verkürzen. So wird sich jeden Tag ein Türchen öffnen und ein Kurz-Film unter anderem mit den Künstlern erscheinen, die ansonsten auch auf der Weihnachtsmarktbühne aufgetreten wären. Der Adventskalender und weitere Infos zu "Weihnachten in Rottweil" finden sich auf www.unserrottweil.de.