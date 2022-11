7 OB Jürgen Großmann und Citymanagerin Saskia Fortenbacher eröffnen beim "Weihnachtsbaum-Leuchten" die Adventszeit in Nagold. Foto: Thomas Fritsch

Viele hundert Menschen sind am Freitag in die Stadt gekommen, um einem Knopfdruck beizuwohnen. Der große Weihnachtsbaum auf dem Nagolder Vorstadtplatz ist jetzt hell erleuchtet. Und in der City war mächtig was los.















Nagold - Advent, Advent, ein Lichtlein brennt? Viele hundert Lichtlein auf einmal erstrahlten am Freitagabend an dem großen Weihnachtsbaum auf dem Vorstadtplatz. Punkt 19 Uhr drückte jemand auf einen großen roten Knopf. Jemand? Offiziell haben Citymanagerin Saskia Fortenbacher und Oberbürgermeister Jürgen Großmann den Knopf gedrückt und damit den Beginn der Adventszeit in Nagold eröffnet.

Tatsächlich war es aber so, dass ein große Kinderschar die beiden Offiziellen umringt hatte und dass viele Kinderhände begeistert auf diesen großen roten Knopf gepatscht haben.

Aus dem Nagolder Stadtwald

Offensichtlich hat die Aktion "Nagolder Weihnachtsbaum-Leuchten" des Werberings die Erwachsenen genauso begeistert. Jedenfalls standen auf dem Vorstadtplatz viele hundert Menschen und sahen zu, wie die rund 20 Meter hohe Tanne aus dem Nagolder Stadtwald in hellem Glanz erstrahlte. Für die Beleuchtung, so Saskia Fortenbacher, habe der Werbering die Elektro Seeger GmbH aus Rohrdorf gewonnen, das Schmücken mit goldenen Sternen, Schleifen und Schneeflocken hat Bühlers Gartenwelt übernommen.

Die Stadtkapelle unter Leitung von Michael Kraus sorgte mit Liedern wie (natürlich) "O Tannenbaum" und "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" für vorweihnachtliche Stimmung in der City.

OB Großmann hob hervor, dass Weihnachten das Fest der Gemeinsamkeit ist. "Für diese wunderbare Botschaft steht der Nagolder Weihnachtsbaum." Man solle sich jetzt Zeit nehmen für Familie, Nachbarn, Freunde und Arbeitskollegen, man sollte die Gottesdienste besuchen oder den Tag zum Beispiel an der "Winterhütte" vor dem Rathaus ausklingen lassen.

Glühwein, Punsch, Bratwurst und Crêpes

Die "Winterhütte" vor dem Rathaus war nach der Zeremonie eines der Ziele, das die Menschen ansteuerten. Doch nicht nur dort bildeten sich Warteschlangen: Glühwein, Punsch, Bratwurst und Crêpes gab es an zahlreichen Ständen und waren sehr gefragt. Süßes gab es auch. Zum Beispiel Zuckerstangen. Der Werbering sorgte für einen interessanten "Walking Act": "Mister & Miss Pepper" schritten als lebende Zuckerstangen auf beleuchteten Stelzen durch die City.

Viele der Besucherinnen und Besucher haben den Abend für einen vorweihnachtlichen Einkaufsbummel genutzt. Die Geschäfte hatten bis 22 Uhr geöffnet. Einige haben die Kunden ebenfalls bewirtet, andere haben mit interessanten Aktionen auf sich aufmerksam gemacht: Wer Glück hatte, konnte beispielsweise einen Engel durch die Stadt schreiten sehen. Den hat das Schmuck- und Uhrengeschäft Günther losgeschickt, um für eine Schmuckkollektion Werbung zu machen.

Die Marke heißt "Engelsrufer", das ist nun etwas Schleichwerbung, aber es passt so schön zur vorweihnachtlichen Stimmung.