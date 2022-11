1 Schön und stimmungsvoll: In Nagold verwandelt sich das Rathaus wieder in einen illuminierten Adventskalender. Foto: Vecsey

Es ist ja fast schon eine Tradition: Wenn es dunkel wird, beginnt Nagold zu leuchten. Auch den illuminierten Adventskalender an der Rathaus-Fassade wird es wieder geben. Und er bekommt Zuwachs.















Nagold - Der Zauber der Vorweihnachtszeit kehrt in Nagold ein und neben dem großen, golden dekorierten Weihnachtsbaum am Vorstadtplatz, kann man beim Schlendern durch die Innenstadt ab dem 25. November wieder ein ganz besonderes Highlight entdecken: Das Rathaus im Herzen der Stadt präsentiert sich bis zum 26. Dezember wieder als weihnachtliches Lebkuchenhaus und begeistert seit nunmehr drei Jahren Klein und Groß.

Wie bei einem echten Adventskalender wird es ab dem 1. Dezember unter dem Motto "Türchen öffne Dich!" jeden Abend eine neue Überraschung zum Staunen und Hören geben. Dabei ist für jede Altersgruppe etwas geboten. Auch lokale musikalische Beiträge von der OHG Big Band, der Stadtkapelle Nagold, dem Kinderchor Nagold und der Klasse 5a der CHR sowie Impressionen aus den Stadtteilen werden mit dabei sein.

Ein Lächeln im Gesicht

"Wir haben wieder so kreative und lustige Türchen in diesem Jahr. Die Adventskalendertürchen sollen in dieser dunklen Jahreszeit positive Momente schaffen und den Besucherinnen und Besuchern ein Lächeln ins Gesicht zaubern", so der Wunsch der Organisatorinnen aus dem Amt für Kultur, Sport und Tourismus der Stadt Nagold.

Die Illumination startet täglich um 17 Uhr. Zuerst als Lebkuchenhaus mit 24 Fenstern und nach und nach mit immer mehr Motiven wie Schneeflocken, Christbaumkugeln oder Glitzereffekten. Der eigentliche Wow-Effekt zeigt sich nach etwa 15 Minuten, wenn sich das tägliche Adventskalendertürchen öffnet und Filmchen an die Außenfassade projiziert werden. Anschließend beginnt das Spektakel von vorne. Bis 20 Uhr leuchtet das Rathaus, danach heißt es wieder warten bis zum nächsten Tag. Welche Inhalte jeden Abend gezeigt werden behalten die Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung wie immer für sich.

Kreative Bilder und Motive

"Wie in den letzten Jahren haben wir mit der Firma Leuchtwerk Kunstlichtprojektionen aus Tübingen einen tollen und zuverlässigen Partner, der in liebevoller Kleinstarbeit die individuellen Animationen erschafft", freut sich Annika Tittjung aus dem Sachgebiet Tourismus. Die Eigentümer Daniel und Nina Liewald arbeiten bereits seit dem Sommer an der Erstellung der kreativen Bilder und Motive.

Bewirtung an der Winterhütte

Neu in diesem Jahr ist die Nagolder Winterhütte direkt am Rathaus, die alle Gäste mit weihnachtlichen Leckereien versorgt. So hat man auch bereits tagsüber in der gesamten Adventszeit die Möglichkeit, einen Glühwein oder Punsch, Pommes, Wurst oder auch süße Snacks wie Waffeln oder Apfelküchle zu genießen. Die Kooperation der Nagolder Gastronomen Longwy/Delice, Wolfsbergstüble und Alte Schule ist eine Erweiterung des winterlichen Angebotes in der Innenstadt und ein echter Zugewinn für die Illumination. "Wir freuen uns, dass wir die Weihnachtszeit für die Besucher mitgestalten dürfen", sagt Cihan Dede vom Longwy/Delice.

Im zehntätigen Wechsel präsentieren sich die Gastronomen in der Winterhütte. "Das coole an der Hütte ist, dass wir Gastronomen uns auch außerhalb unseres Geschäftes zeigen können. Und die Weihnachtszeit soll doch etwas Schönes für alle sein", findet Christel Mengel von der Alten Schule. Florian Vida vom Wolfsbergstüble stimmt mit ein und freut sich, "dass die Stadt Nagold mir die Chance gibt, mich auch in der Innenstadt zu bewerben. Wir sind so einfach näher an den Kunden".

Die Nagolder Winterhütte hat vom 25. November bis 23. Dezember täglich geöffnet. Montag bis Freitag und sonntags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr.