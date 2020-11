Wegen Corona-Pandemie Narren sagen in VS auch Katerbefreiung und OB-Verhaftung ab

Die Zuggesellschaft appelliert auch an die Vernunft der privaten Stüblebetreiber und an die Vereine in den Ortschaften, Veranstaltung dieser Art für die Fasnet 2021 auszusetzen.

"Die Fasnet an sich können und wollen wir nicht absagen"

"Die Fasnet an sich können und wollen wir nicht absagen", machen Zuggesellschaft Villingen und Narrenzunft Schwenningen deutlich und erklären: "Selbstverständlich können Narren während der Hohen Tage im Häs auf die Straße gehen. Allerdings nur auf privater Basis und im Rahmen der an dem Tag gelten Corona-Bestimmungen. Auf offizielle Besuche von Narrengruppen bei Institutionen oder anderen Einrichtungen soll genauso wie auf Besuche im Häs in den Kneipen verzichtet werden. Es sollen größere Menschenansammlungen vermieden werden."

Gleichwohl habe sich die Zuggesellschaft Villingen entschieden, ein Abzeichen für die Fasnet 2021 in reduzierter Auflage und mit besonderem Motiv anzubieten. Das Abzeichen werde in wenigen Wochen erhältlich sein.

"Außerdem werden wir weiterhin an einem gemeinsamen Online-Ball festgehalten. Die Planungen laufen auf Hochtouren", zeigen Zuggesellschaft und Narrenzunft auf.