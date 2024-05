1 Ein Stadtbus fährt an der halbseitig gesperrten Stelle der Stillfriedstraße. Foto: Jauch

Wegen Bauarbeiten müssen sich die Hechinger auf Verzögerungen und Änderungen im Linienverkehr einstellen.









Link kopiert



Zwar wurde die Vollsperrung am Bahnhof am Wochenende fristgerecht zurückgebaut, doch noch können Bus-Pendler in Hechingen nicht aufatmen: „Auch weiterhin wird es im Hechinger Stadtbusverkehr und bei den regionalen Buslinien wegen der Baustellen im Stadtgebiet zu Verzögerungen im Fahrplan kommen“, heißt es von der Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Denn die Vollsperrung der Bisinger Straße und die ampelgeregelte halbseitige Sperrung der Stillfriedstraße würden weiter für Verzögerungen im Taktverkehr sorgen.