Am Montag, 8. April, wird das Wasser vorübergehend abgestellt

Wasserrohrbruch in Truchtelfingen

1 Ein Wasserrohrbruch muss in der Truchtelfinger Talgangstraße repariert werden. Foto: dpa/Christophe Gateau

Mehreren Haushalten muss am Montag, 8. April, das Wasser zu Reparaturzwecken abgestellt werden, teilen die Stadtwerke mit.









Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Hauptleitung in der Truchtelfinger Talgangstraße, muss mehreren Haushalten das Wasser abgestellt werden – und zwar am Montag, 8. April, von 8 bis 12 Uhr.