So werden Blumen in St. Georgen mit Hallenbad-Wasser gegossen

Was ist mit dem Chlor?

3 Bauhof-Mitarbeiter Siegfried Wöhrle füllt eines der Tankfahrzeuge mit Wasser aus dem Hallenbad. Dann geht es zum Blumengießen in die Stadt. Foto: Moser

700 000 Liter Wasser aus dem St. Georgener Hallenbad – statt in der Kanalisation sind sie in den stillgelegten Hochbehältern im Hochwald gelandet. Seit vergangener Woche wird mit dem Wasser gegossen. Wie genau funktioniert das?















St. Georgen - Mit Schwung braust das orangene Tankfahrzeug des St. Georgener Bauhofs den Schotterweg in Richtung der Hochbehälter im Hochwald nach hinten. Einige hundert Meter geht es durch den Wald, dann ist Mitarbeiter Siegfried Wöhrle an seinem Ziel angekommen. Ein Schlauch führt aus dem 1951 erbauten Wasserhochbehälter heraus. Eigentlich ist dieser schon seit rund 20 Jahren – seitdem es im Hochwald einen neuen Hochbehälter gibt – außer Betrieb. Doch nun befindet sich wieder Wasser darin; genauso wie in dem Hochbehälter von 1927, der sich nur einige Meter entfernt befindet.