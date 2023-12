Warnung im Kreis Rottweil: Achtung vor Sturm Zoltan – im Wald wird es jetzt gefährlich

1 Viele Bäume stehen schräg und halb entwurzelt im Wald. Foto: Forstamt Rottweil

Sturmtief Zoltan zieht übers Ländle – im Kreis Rottweil gilt weiterhin Warnstufe Orange. In Verbindung mit dem seit langem anhaltenden Regen sorgt das für besondere Gefahren.









Das Forstamt im Kreis Rottweil mahnt zu höchster Vorsicht im Wald. Auch wenn der Sturm sich gelegt hat, bestehe weiter ein hohes Risiko durch umstürzende Bäume. Dass es zusätzlich zu Sturmtief Zoltan in den vergangenen Wochen und auch in jüngster Zeit viel geregnet hat, habe zu durchnässten Oberböden geführt. Dadurch können laut Forstamt in den Wäldern wieder viele Bäume labilisiert und entwurzelt sein.