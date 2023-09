Über 90 Arbeitsplätze bei der Kern-Liebers-Tochter Saxonia Textile Parts in Göppingen sollen wegfallen. Dagegen demonstrierten rund 30 Mitarbeiter vor dem Werkstor in Sulgen.

Geringfügig später als angekündigt rollte der Bus mit den Saxonia-Betroffenen aus dem schwäbischen Göppingen in die Kurt-Steim-Straße in Sulgen. Rund 30 der Mitarbeiter, deren Betrieb aufgelöst werden soll, wollen sich dies so nicht gefallen lassen und zeigten dies vor dem Haupttor von Kern-Liebers deutlich.

„Saxonia Textile Parts bleibt – und damit basta“ stand auf einem Transparent, das die Beschäftigten präsentierten.

Zudem hatten sie einen Brief an den Vorstandsvorsitzenden Erek Speckert dabei – mit Vorschlägen, wie Saxonia in Göppingen erhalten bleiben könnte. Dass es zu Kündigungen insgesamt kommen werde, sei wohl unvermeidlich, sagte Manuel Schäfer von der IG-Metall. Doch bei einem Kahlschlag gebe es eben keine sozialverträgliche Lösung für die Mitarbeiter. Vor allem nicht bei dem Betrag, den das Unternehmen zur Verfügung stellen wolle.

Auch Risiken beachten

IG-Metall und Betriebsrat von Saxonia Textile Parts setzten auf eine andere Strategie, die nämlich auch die Risiken beinhalte – und eine solche sei für das Unternehmen wirtschaftlich sinnvoller.

Geschäftsführung nicht vor Ort

Das entsprechende Schreiben hätten die Mitarbeiter gerne direkt an die Geschäftsführung übergeben – indes diese weilt derzeit bei einem Treffen in der Schweiz. So war es der örtliche Betriebsrat, der es zur Weiterleitung entgegennahm.

Manuel Schäfer (IGM) und der stellvertretende Saxonia Textile-Parts-Betriebsratsvorsitzende Uwe Allmendinger (von links) übergeben das Schreiben in Anwesenheit des KL-Betriebsratsvorsitzenden Michael Glatthaar an der Werkspforte. Foto: Wegner/Stephan Wegner

Länger warten, bis die Geschäftsführung wieder in Sulgen vor Ort ist, habe man nicht wollen, sagt Schäfer. Denn bereits am kommenden Montag gebe es Gespräche über die weitere Situation. Davor habe man ein Zeichen setzen wollen.

Die Leute seien nicht bereit, „geräuschlos auf ihren Arbeitsplatz zu verzichten“, sagte Schäfer – und das war auch zu hören: Neben Pfiffen aus Trillerpfeifen waren auch deutliche Worte der Ablehnung zu hören – nicht nur vor dem Werkstor, sondern auch an anderen Stellen des Firmenkomplexes, um den die 30 Warnstreikenden anschließend zogen.

Die Saxonia-Mitarbeiter demonstrieren vor dem Kern-Liebers-Sitz in Sulgen. Foto: Wegner/Stephan Wegner

Mit der Zahl der nach Sulgen mitgefahrenen Betroffenen zeigte sich der stellvertretende Saxonia Textile-Parts-Betriebsratsvorsitzende Uwe Allmendinger zufrieden. In der Nachtschicht sei noch gearbeitet worden, so habe vor allem die Frühschicht am Warnstreik teilgenommen.

Runde um das Werksgelände

Schäfer sah bei der Runde um das abgezäunte Werksgelände in den Fenstern einige Mitarbeiter von Kern-Liebers, die mit dem Daumen nach oben gezeigt hätten, ansonsten hatten sich diese nicht mit den Forderungen der Göppinger solidarisiert – es ist kein Geheimnis, dass die Textile Parts insgesamt nicht gut dastehen, wie auch Schäfer anhand der ihnen bekannten Zahlen zugibt. Und so könnte es dann, wenn Göppingen in Teilen bestehen bleibt, zu Einschnitten in Schramberg-Sulgen kommen – allerdings sei dies dann sozialverträglich möglich.

Keine langfristigen Arbeitsplätze

Es sei klar, dass das Unternehmen die „Best-Cost-Country“-Strategie verfolge, so Schäfer. Und so sei der Besuch in Schramberg auch eine Botschaft an die Kollegen dort, dass wenn durch die Schließung in Göppingen in Sulgen neue Arbeitsplätze dazukämen, seien dies keine die langfristig blieben. Auch diese Botschaft wollen die Göppinger den Schramberger Kollegen vermitteln – und wenn sie diese verstanden hätten, dann ist sich Schäfer sicher, würden sie sich auch mit ihnen solidarisieren.