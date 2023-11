1 Seit dem 20. Juni sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Foto: dpa/Carsten Rehder

Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat gegen einen 21-jährigen Mann Anklage unter anderem wegen Totschlags erhoben.









Nach Auskunft der Behörde vom Dienstag wird dem Mann aus Bodelshausen zur Last gelegt, seine frühere Partnerin und Mutter des gemeinsamen einjährigen Kindes am 18. Juni in deren Wohnung in Mössingen (Kreis Tübingen) durch massive Gewalteinwirkung getötet zu haben.