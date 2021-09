2 Mit der Beweidung der Flächen sorgen die landwirtschaftlichen Betriebe im Schwarzwald für die Pflege und Offenhaltung der Landschaft. Foto: Wasmer/Naturpark Südschwarzwald

Freizeit: Naturpark-Vespertour am 3. Oktober / Drei Höfe im Kreis mit dabei















Nach dem erfolgreichen Start der Vespertouren Anfang August findet am 3. Oktober der letzte Termin in diesem Jahr statt. Die Naturpark-Vespertouren vereinen die Freuden einer Wanderung oder Radtour in der Schwarzwälder Kultur- und Naturlandschaft mit dem Genuss regionaler Köstlichkeiten.

Schonach/Schönwald/St. Georgen. Am Sonntag, 3. Oktober, bieten nochmals acht Höfe im Naturpark Südschwarzwald leckere Vespersäckle "to go" an. Im Schwarzwald-Baar-Kreis beteiligen sich drei Höfe: Der Hummelhof in Schonach, der Reinertonishof in Schönwald und der Untermühlbachhof in St. Georgen.

Jedes Säckleist etwas ganderes

In den Verspersäckle enthalten sind neben Backwaren, Käse, Wurst, Obst, Gemüse und Getränken Vorschläge für Wander- oder Radtouren in der näheren Umgebung. Auch vegetarische Vesper können auf den meisten Höfen bestellt werden. Das Besondere daran: Die Zutaten für die Produkte stammen direkt vom Hof und aus der Region. Und da jeder landwirtschaftliche Betrieb eigene Schwerpunkte und Erzeugnisse hat, ist auch jedes Vespersäckle individuell bestückt.

Die Vespertouren sollen zeigen, was die landwirtschaftlichen Betriebe im Schwarzwald leisten: Sie sorgen mit ihrer Bewirtschaftung für die Pflege und Offenhaltung der Landschaft. Gleichzeitig produzieren sie leckere Köstlichkeiten. Mit dem Kauf der Vespersäckle unterstützen die Gäste die bäuerlichen Familienbetriebe und können vor Ort mit ihnen ins Gespräch kommen. Und dank kurzer Transportwege bei der Vermarktung der Produkte werden außerdem Klima und Umwelt geschont. Selbst die Anreise auf einige der Höfe ist mit ÖPNV möglich.

Alle Infos zu den Höfen, den Vesperangeboten sowie den Vorschlägen für Wander- und Radtouren finden sich unter www.naturpark-vespertouren.de. Interessierte können ihren Wunschbetrieb ganz einfach auf der Naturpark-Website auswählen und die Vespersäckle direkt dort bestellen. Am gebuchten Termin holt man das Vesper am Hof ab und kann direkt loswandern oder -radeln.