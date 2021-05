1 Oberin Sr. Reinholda prägte eine 30-jährige Ära im Wallfahrtsort Heiligenbronn. Foto: Thomalla/Kloster Heiligenbronn

Schwester M. Reinholda Zirkel ist am Morgen des 26. Mai im Mutterhaus, im Kloster in Heiligenbronn/Schramberg, im Alter von 83 Jahren gestorben. Die frühere Oberin prägte durch ihr segensreiches Wirken 30 Jahre lang den Apostolatsorts Heiligenbronn in Waldachtal und die Wallfahrt, welcher zur katholischen Kirchengemeinde Salzstetten gehört.

Waldachtal-Heiligenbronn - "Zusammen mit Schwester Irmentrudis hat Schwester Reinholda dem Wallfahrtsort ein Gesicht gegeben", sagt Wallfahrtspfarrer Anton Romer. "Die Wallfahrer haben beide Schwestern sehr geschätzt." Sr. Reinholda habe ein offenes Ohr für die Nöte der Menschen gehabt. "Ich bin froh und dankbar für das langjährige Wirken der Franziskanerinnen hier in unserem Wallfahrtsort. Sie haben Suchende in vielen Lebenssituationen begleitet", sagt Romer.

Die willensstarke Oberin hat zusammen mit ihrer Mitschwester Irmentrudis im Apostolatsort St. Antonius am "Heiligen Bronnen" viel bewegt. Unter ihrer Ägide wurde in den Jahren 1998 bis 2000 die Wallfahrtskirche in Heiligenbronn innen und außen für 1,5 Millionen Deutsche Mark renoviert. Allein 150.000 DM musste der Apostolatsort selber aufbringen. "Die Renovierung der Wallfahrtskirche ist mit ein Verdienst von Sr. Reinholda", sagt Romer.

Als "Hüterinnen der Wallfahrt" werden die Franziskanerinnen Reinholda und Irmentrudis in die Annalen von Heiligenbronn eingehen. Sie brachten neuen Schwung in die Dekanatswallfahrt, zu der jährlich rund 1000 Katholiken aus dem Dekanat Freudenstadt pilgerten. Nach einem Sabbatjahr in Heiligkreuztal lebte und wirkte Sr. Reinholda rund 30 Jahre lang in Heiligenbronn, wo sie 1990 als Oberin des anfänglich zehn Schwestern umfassenden Konvents eingesetzt wurde. Ansprechpartnerin war die engagierte Ordensfrau für insgesamt 180 Spätaussiedler aus Russland, Kriegsflüchtlinge aus Ex-Jugoslawien und Asylsuchende, die in den Jahren 1989 bis 2001 im Kinder- und Jugenddorf, in der Schule und im Kloster-Hauptgebäude in Heiligenbronn bei Salzstetten Aufnahme gefunden haben. In Waldachtal engagierte sie sich als Sozialpädagogin, leitete Exerzitien und im Dekanat brachte sie sich in die katholische Erwachsenenbildung ein. Als Supervisorin war sie eine wichtige Anlaufstelle für viele Menschen, die Gesprächsbedarf hatten. Zusammen mit Mitschwester Irmentrudis gab sie in der Umgebung Meditations- und Eutonie-Kurse und vieles mehr. Sie erlebte noch die Zeit von Oberpfarrer Hermann Raible, der 1992 im Alter von 94 Jahren verstarb, und die zehnjährige Zeit von Wallfahrtspfarrer Benno Kühner.

Eine Kräuterexpertin

Die Pflege des klösterlichen Kräutergartens mit 80 verschiedenen Heil-, Duft- und Teepflanzen lag ihr am Herzen. Sr. Reinholda hat sich darin vertieft und galt als Kräuterexpertin. Manchem Pilger gab sie gesundheitliche Ratschläge mit auf den Weg. Sie bot Führungen im Kräutergarten und in der Wallfahrtskirche an.

Am 1. April 2019 kehrten die beiden Schwestern ins Mutterhaus, ins Kloster Heiligenbronn/Schramberg, zurück. In den zwei Jahren ihres Ruhestandes war spürbar das Anliegen von Sr. Reinholda, zum Wesentlichen zu kommen. Sie wollte aussteigen aus der Hektik, Zeit haben für das Gebet und für die Beziehungen und dabei ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit wahren. Bis zu ihrem plötzlichen Tod lebte sie im Konvent St. Klara. "Mit 83 Jahren darf man auch gehen", sagte sie in den letzten Monaten häufiger. Pflegebedürftig wollte sie nicht werden. Diesen Wunsch hat ihr der Herr erfüllt, an den sie zeitlebens geglaubt hat. Sie verstarb ganz unerwartet nach einem schweren Schlaganfall am 26. Mai im 84. Lebensjahr und im 63. Jahr ihrer Ordensprofess. Ihr Diamantenes Profess-Jubiläum als Franziskanerin konnte sie noch im April 2019 im Mutterhaus feiern.

Als Irmgard Augusta Zirkel wurde sie am 20. März 1938 in Balingen geboren. Als Jüngste von drei Geschwistern ist sie in Erlaheim aufgewachsen. Sie wollte einen sozialen Beruf ergreifen. Nach ihrem Eintritt am 31. März 1955 in die Gemeinschaft der Franziskanerinnen ins Kloster Heiligenbronn/Schramberg machte sie für zwei Jahre in Dillingen eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. Und nach ihrer Profess am 21. April 1959 übernahm sie für zwei Jahre den Dorfkindergarten in Heiligenbronn, bevor sie von 1961 bis 1968 in Freudenstadt den katholischen Tabor-Kindergarten während der Wirkenszeit von Dekan Robert Maier leitete. Eine Zusatzqualifikation als Jugendleiterin erwarb sie von 1968 bis 1970 in Freiburg. Diese Ausbildung gilt als Vorläufer der Sozialpädagogik.

Zurück im Mutterhaus übernahm sie als Heimleiterin das Internat der damaligen Schule für Blinde und Sehbehinderte mit bis zu 80 Schülern. "Fast 20 Jahre engagierte sie sich mit viel Herzblut in diesem Bereich. So war sie eine der Ersten, die sich als Mobilitätstrainerin ausbilden ließ und diese Methode in Heiligenbronn einführte", heißt es in einer Würdigung der heutigen Klosterleitung. Sie unterstützte viele Kinder und Jugendliche mit einer Sehbehinderung, versuchte deren Charismen und Fähigkeiten zu entdecken und gezielt zu fördern. Eine berufsbegleitende Ausbildung zur Supervisorin absolvierte sie von 1976 bis 1982 an der Diakonischen Akademie Stuttgart und in Sasbach machte sie eine Ausbildung als "geistliche Mentorin".

Begegnungen mit Päpsten

Als Höhepunkte in ihrem Ordensleben bezeichnete Sr. Reinholda Rom-Reisen und Begegnungen bei Sonder-Audienzen mit Papst Johannes Paul II (1999 und 2001) und dem deutschen Papst Benedikt XVI im Vatikan. "Das sind großartige Momente, die fürs Leben haften bleiben", meinte die Franziskanerin.

Das Requiem für Sr. Reinholda feiert die Klostergemeinschaft am Montag, 31. Mai, in der Hauskapelle der Schwestern. Die Beerdigung auf dem Schwestern-Friedhof findet am Montag, 31. Mai, um 14 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wer teilnehmen will, kann sich anmelden unter E-Mail: info@kloster-heiligenbronn.de oder per Telefon 07422/56 93 402.

Ein Requiem feiert der emeritierte Weihbischof Johannes Kreidler in Konzelebration von Romer, und mit Diakon i.R. Wilhelm Pöndl, am Mittwoch, 2. Juni, um 19 Uhr in der katholischen St. Agatha-Kirche in Salzstetten. Eine Gesangsgruppe um Chorleiter Christoph Schmitz wird die Feier umrahmen. Wegen dem beschränkten Platzbedarf wird um vorherige Anmeldung im Pfarrbüro gebeten.