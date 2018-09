Waldachtal Schwestern gehen: Was wird aus Wallfahrtsort?

Etliche Katholiken kommen wegen der Qualität der Predigten und Gottesdienste in den einzigen Wallfahrtsort im katholischen Dekanat Freudenstadt. Wichtig ist allen Protagonisten, die Wallfahrtsgottesdienste sonntags und donnerstags jeweils um 9 Uhr fürderhin anzubieten. "Das Wir-Gefühl ist in unseren Gottesdiensten in dieser relativ kleinen Kirche ausgeprägt", beteuerte Irmentrudis. Auf 100 und mehr wurde die Zahl der regelmäßigen Wallfahrer beziffert, die sonntags in den Gnadenort am Heiligen Bronnen pilgern, wo sie vielfach auch heilsames Quellwasser mitnehmen. "Es ist ein großes Plus, dass jeden Sonntag ein anderer Pfarrer kommt. Rottenburg hat uns dabei sehr unterstützt", erläuterte die 82-jährige Irmentrudis. Armin Noppenberger bezog Position: Als Nachbar-Pfarrer der Seelsorgeeinheit Steinachtal räume er des großen Zulaufs wegen den Gottesdiensten in Heiligenbronn Vorrang vor denen in den Gemeinden ein. In den Kirchengemeinden, so Romer, kämen manchmal nur noch 30 oder 40 Gläubige zu den Sonntagsgottesdiensten.

Wer immer auch die Zügel in Heiligenbronn in die Hand nimmt, es wird anfänglich nicht leicht sein, in die Fußstapfen der engagierten Ordensschwestern zu treten. "Die Ansprechpartner vor Ort werden wegbrechen", verdeutlichte Pfarrer Romer. Dies sind seelsorgliche Gespräche, geistliche Begleitung in Nöten, Supervision, Meditationen und spirituelle Kirchenführungen für Gruppen. "Wir versuchen, Lösungen zu finden. Eine genaue Konzipierung ist noch offen." Bisher, so Achim Wicker, konnten sich die Gläubigen auf die Angebote an 365 Tagen im Jahr verlassen. Noppenberger: "Die ständige Präsenz des Ordens ist von heute auf morgen nicht ersetzbar." Die Schwestern garantierten seither einen funktionierenden Wallfahrtsort, den Ehrenamtliche mitgetragen haben.

Anlaufstelle für Viele

Schwester Reinholda bestätigte, dass viele einsame, traurige und trauernde Leute zu angemeldeten oder spontanen Gesprächen hierhergekommen seien. Vielfach habe man ein "Vergelts Gott" vernommen. Täglich, so berichtet Sr. Irmentrudis, kommen auch Touristen, die interessiert fragen: "War das mal ein Kloster?" Die 82-Jährige stellte heraus: "Uns ist es wichtig, dass es weiter geht." Sehr wichtig sei die Gnadenquelle, die auch im 21. Jahrhundert noch sehr geschätzt werde. Seit 127 Jahren leben und wirken Franziskanerinnen im Apostolatsort Heiligenbronn/Waldachtal. "Dieser Ort hatte bisher die Kraft, Lebensgeschichten mitzuprägen", veranschaulichte Armin Noppenberger. "Es ist eine Quelle der Kraft." Gläubige, die Heiligenbronn aus früheren Jahren erlebt haben, kommen vielfach wieder, um an diesem besonderen Heilsort in der Wallfahrtskirche den Bund fürs Leben zu schließen oder als Eltern hier ihre Kinder taufen zu lassen. Ein großes und permanentes Anliegen ist die Schaffung von sanitären Anlagen bei der Wallfahrtskirche. Dazu der Wallfahrtspfarrer: "Wir wissen noch nicht, wie wir es umsetzen können."

Die wichtigste Botschaft des Pressegespräches formulierte Dekanatsreferent Wicker als Zusammenfassung: "Wir wollen Heiligenbronn als einzigen Wallfahrtsort im Dekanat erhalten. Uns ist dieser Ort sehr wichtig!" Der kommissarische Dekan Noppenberger propagierte: "Es ist unser erklärter Wille, diesen Ort zu erhalten." Das Franziskanische, das Schöpfungsnahe solle bewahrt werden. Das sei heutzutage hoch aktuell. Ohne Bundeskanzlerin Merkel bemühen zu wollen, gab sich Wallfahrtspfarrer Romer optimistisch: "Wir schaffen das mit Gottvertrauen!"

Der katholische Wallfahrtsort Heiligenbronn rückt am Sonntag, 23. September, wieder in den Mittelpunkt, wenn ab 10 Uhr etwa 1000 Christen zur Dekanatswallfahrt mit Bischof Gebhard Fürst erwartet werden.