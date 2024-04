Waldtiere in Triberg

1 Eine Drohne schwebt über der Wiese, dahinter wartet der Landwirt ab, wann er mähen kann Foto: Jauch

Bei den Vierbeinern im Wald kündigt sich der Nachwuchs an. Es ist eine Zeit, in der sich Menschen besonders vorsichtig verhalten sollten. Die Jäger weisen auf bedrohliche Situationen hin und schildern, wie sie mit Drohnen das Leben der Jungtiere schützen.









Es ist nicht zu übersehen – die Natur erwacht aus dem Winterschlaf, es will mit Macht Frühling werden. Das Gras schießt geradezu in die Höhe, alles grünt und blüht. Was ist dennoch zu beachten? Dazu sprach unsere Redaktion mit Kreisjägermeisterin Dunja Zimmermann und dem Vorsitzenden des Hegerings Triberg, Michael Pretzer.