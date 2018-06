Waldachtal Unwetter: Immer mehr Schäden werden bekannt

Komplett unter Wasser gesetzt wurde in Lützenhardt der Treff 3000, der Supermarkt ist am Mittwoch geschlossen. Aktuell laufen die Aufräumarbeiten. Wann der Markt wieder öffnen kann, will der Marktleiter im Laufe des Tages bekanntgeben.

Ebenfalls stark vom Unwetter betroffen ist die Fima Lacker in Lützenhardt: Sämtliche Produktionshallen des Unternehmens liefen mit Wasser voll. Auch die Firma Frank Plastic in Salzstetten hat Schäden zu beklagen.

Die Schäden an der Sporthalle in Salzstetten werden sich erst in den kommenden Tagen zeigen: Sollte der Holzboden aufgrund des Wassers aufquellen, wären die Kosten enorm. Auch der Salzstetter Gemeindesaal wurde in Mitleidenschaft gezogen.