Waldachtal Unwetter: Straßen überflutet, Keller vollgelaufen

Einer ersten Übersicht zufolge halten sich die Schäden in den anderen Teilorten der Gemeinde Waldachtal in Grenzen. In einer Straßensenke bei Heiligenbronn sammelte sich so viel Wasser, dass ein Durchfahren mit Fahrzeugen riskant war. Einzelne Autofahrer, die versucht hatten, durch die überschwemmten Abschnitte zu fahren, mussten dann mit defekten Autos am Straßenrand auf technische Hilfe warten.