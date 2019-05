Waldachtal/Haiterbach Michael Theurer ist gegen KSK-Absetzgelände

Das geplante Absetzgelände der Bundeswehr in Haiterbach belastet Horb und den Landkreis Freudenstadt –­ die Haupteinflugschneise geht über Waldachtal. Die Bundeswehr als "Vorhabenträger" weigert sich bisher, auch den Landkreis Freudenstadt und die betroffenen Kommunen mit Info-Veranstaltungen aufzuklären (wir berichteten).

Deshalb greift jetzt auch Horbs Ex-OB, der ehemalige Europaparlaments-Abgeordnete und Vize-Chef der FDP-Fraktion im Bundestag in die Diskussion ein – Michael Theurer.

In einem Brief an die Verteidigungsministerin von der Leyen schreibt Theurer: "Im Zusammenhang mit der geplanten Ausweisung eines neuen Absetzgeländes für Luftlandetruppen in Haiterbach herrscht in der Bevölkerung große Unruhe.