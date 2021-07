Die Fantastischen Vier geben drei Konzerte in Waiblingen

1 Die Fanta 4 kommen nach Waiblingen – zu gleich drei Konzerten. Foto: Fanta 4/Moritz Künster

Die Stadt Waiblingen landet einen Überraschungscoup. Beim Waiblinger Kultursommer, der am 3. September beginnt, stehen auch drei Auftritte der Fantastischen Vier auf dem Programm. Der Vorverkauf für das Open-Air-Festival beginnt am 12. Juli.

Waiblingen - Ein Zeichen setzen nach der langen Lockdown-Zeit wollen die Stadt Waiblingen und die Eva Mayr-Stihl Stiftung mit einem großen Open Air. Vom 3. bis zum 12. September wird die Brühlwiese beim Bürgerzentrum zum Festivalort mit Pop, Klassik, Tanz und Comedy. Unter anderem sind drei Auftritte der Fanta 4 geplant: am 3., 4. und 5. September, jeweils um 20 Uhr.

Der Waiblinger Comedian Christoph Sonntag tritt am 7. September im Duo mit Florian Schroeder auf, dem Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2021. Der Geiger Daniel Hope und der Bariton Thomas Hampson bieten am 8. September „Hollywood in Waiblingen“ mit Werken unter anderem von George Gershwin, Cole Porter, Kurt Weill und John Williams. Als Gast ist die aus Waiblingen stammende Sopranistin Melanie Diener dabei.

Auch Patrick Bopp von den Fuenf kommt

Bei „Singen für Alle“ will eine Band unter Leitung von Patrick Bopp von den Füenf am 10. September das Publikum zum Mitmachen animieren. Und zum Abschluss gastiert am 12. September bereits um 16 Uhr Eric Gauthier mit Highlights aus den Programmen von Gauthier Dance.

Unter den Rahmenbedingungen der geltenden Coronaverordnung finden bis zu 2 000 Menschen auf der Brühlwiese Platz. Lokale und regionale Nachwuchsbands und Ensembles treten während der Festivaltage auf der Schwaneninsel beim Kulturhaus Schwanen auf. Darüber hinaus ist vorgesehen, Veranstaltungen auch live zu streamen. Der Vorverkauf für die Veranstaltungen auf der Brühlwiese startet am 12. Juli 2021.

www.waiblinger-kultursommer.de