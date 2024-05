Verletzt Vandalismus an Wahlplakaten unser Grundgesetz?

Wahlen in VS

1 Auch in diesem Jahr bleiben die Wahlplakate vor Vandalismus nicht verschont. In Schwenningen wurde zum Beispiel dieses Grünen-Wahlplakat beschmiert, welches inzwischen ausgetauscht wurde. Foto: Mareike Kratt

Wahlplakate für die anstehenden Wahlen hängen seit einigen Wochen im öffentlichen Raum. Vermehrt wurden mehrere Parteien Ziel von Vandalismus und Schmierereien. Doch ist das mit einem demokratischen Gedankengut vereinbar? Wir erkundigten uns bei einigen Parteien.









In ein paar Wochen, genauer am Sonntag, 9. Juni, werden nicht nur auf kommunaler Ebene sondern auch auf europäischer Ebene politische Vertreter gewählt. Dies scheint in einigen Personen ihre kreative oder auch weniger kreative Ader zu wecken.