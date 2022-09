1 Der 58-jährige Erich Löffler aus Haigerloch ist der dritte Kandidat für das zu vergebende Amt des Bürgermeisters in Haigerloch. Quelle: Unbekannt

Haigerloch - "Es gab in den letzten Jahren viele Sachen, die ich nicht gut gefunden habe", erklärt er gegenüber unserer Zeitung seinen Schritt zur Kandidatur um das höchste öffentliche Amt in der Stadt. Löffler ist der Meinung, dass es viele Leute in der Politik gibt, denen es an Empathie für die "kleinen Leute" und an Bürgernähe fehlt. Das sollte sich seiner Meinung nach ändern.

Erich Löffler ist Jahrgang 1964 und 58 Jahre alt. Er ist ledig, hat aber einen inzwischen 21-jährigen Sohn. Groß geworden ist er in Weildorf und in Haigerloch. Nach dem Hauptschulabschluss hat er den Beruf des Raumausstatters gelernt und lange Jahre ausgeübt. Vor etwa 20 Jahren hat er sich schließlich mit einer eigenen kleinen Firma (Eggers Polster & Design) selbstständig gemacht.

Den Schützenkeller in Weildorf betrieben

Erich Löffler kennt man außerdem als Wirt des inzwischen nicht mehr existierenden Schützenkellers in Weildorf. Diesen hat er zwölf Jahre lang betrieben. Außerdem hat er zusammen mit anderen jüngst den Verein Rock im Madertal (R.I.M.) gegründet.

Zurück zu seiner Bewerbung als Bürgermeisterkandidat. In der Gesamtstadt Haigerloch, findet Erich Löffler, sollten sich die Teilorte noch besser zusammenschließen, so dass ein echter Gemeinschaftssinn entsteht. Außerdem ist er der Meinung, dass es im Städtle sehr viele Leute gibt, die von ihrem Fach viel Ahnung haben. Sie sollte man bei wichtigen Fragen viel mehr miteinbeziehen, um ihr Wissen zum Wohl der Stadt zu nutzen – anstatt auf teure Fach- und Beratungsbüros zurückzugreifen.

Kernstadt attraktiver machen

Ein Aspekt ist ihm aber ebenfalls wichtig: Die Kernstadt sollte seiner Meinung nach für Touristen attraktiver gemacht werden, damit mehr Leben ins Städtle kommt und es wieder interessanter wird. Dabei gelte es vor allem die kleinen individuellen Geschäfte und Handwerksbetriebe zu unterstützen. Auch ein Camping-Wohnmobil-Stellplatz an einer schöneren Stelle würde ihm gefallen. Das, so ist er überzeugt, würde zusätzlich Leute nach Haigerloch bringen. Ebenso sieht er in den Eyach-Auen in der Unterstadt Potenzial zur weiteren Aufwertung des Geländes.

Erich Löffler bestreitet seinen Wahlkampf ohne Unterstützung einer Partei. Das sieht er als Vorteil an. "Parteilos zu sein, heißt kein verlängerter Arm und offen für alles zu sein", so der Kandidat.

Mit Leuten ins Gespräch kommen

Und wie sieht sein Wahlkampf konkret aus? Der 58-jährige Haigerlocher denkt darüber nach, alle, die mit ihm ins Gespräch kommen möchten, in seinen Firmensitz im Gewerbegebiet Madertal einzuladen. Ein konkreter Termin dafür steht aber noch nicht fest.