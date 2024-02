Wahl in Alpirsbach

1 Domenico D’Orazio kandidiert für das Amt des Bürgermeisters in Alpirsbach. Foto: Fischer

Domenico D’Orazio hat sich hohe Ziele gesteckt: Er will Bürgermeister in Alpirsbach werden.









Vom Schülersprecher zum Bürgermeister: Das ist Domenico D’Orazios Plan. Der 18-jährige Freudenstädter tritt bei der Wahl am 14. April in Alpirsbach gegen den amtierenden Bürgermeister, Michael Pfaff, und gegen Yves Kristof an.