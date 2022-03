Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Als Zuhälter hat er sich in der Doppelstadt den zweifelhaften Ruf als "Rotlichtkönig von VS" erarbeitet, auch in Drogengeschäfte soll er verwickelt sein. Nun eröffnen sich für Armin Culum – besser bekannt als Boki – aber wohl ganz andere Perspektiven: In seiner Heimat ist er offenkundig in die Musikbranche eingestiegen und baut darüber offenbar Verbindungen nach Deutschland auf.