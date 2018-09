VS/Kreis Rottweil Wie tief steckt Region im Mafia-Sumpf?

Dies haben auch zwei Kronzeugen in abgesplitterten Verhandlungen ausgesagt, die im Raum Villingen-Schwenningen als Händler fungiert haben. Die "Pizza Rucola" und die "weiße Flasche" sollen dabei als Codenamen für einen Kilo Marihuana und Kokain gegolten haben. A. selber soll dabei teilweise mit seinem auffälligen Audi R8 vorgefahren sein sollen, um die Rauschmittel – manchmal auf Supermarktparkpl ätzen oder in Industriegebieten in Villingen-Schwenningen – an den Händler zu übergeben.