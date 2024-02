Vorwurf geäußert: Nehmen Rheinmetall-Mitarbeiter öffentliche Parkplätze weg?

1 Der Kundenparkplatz bei Aldi ist auf 90 Minuten begrenzt. Foto: Nowotny

Der öffentliche Parkplatz bei der Aldi-Filiale sei ständig von Rheinmetall-Mitarbeitern belegt, hieß es in der vergangenen Sitzung des Verwaltungsausschusses. Das Unternehmen bezog auf Nachfrage Stellung zu dem Vorwurf.









Link kopiert



In der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschuss meldete Gerhard Melber (FWV), die öffentlichen Parkplätze bei der neuen Aldi Filiale an der Hochbrücke seien ständig von Rheinmetall-Mitarbeitern, ehemals Mauser, belegt. Dadurch sei der Parkplatz ständig voll. „Am Anfang waren es nur ein paar Autos, jetzt sind aber sämtliche Plätze belegt“, so Melber der vorschlug, eine zeitliche Begrenzung der Parkdauer auf wenige Stunden vorzunehmen.