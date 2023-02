Vorfall bei Friesenheim Unbekannter fährt 53-Jährigen auf A5-Parkplatz an und lässt ihn liegen

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht auf Montag auf dem Rastparkplatz „Schutter“ an der A 5 einen 53-Jährigen angefahren und liegen gelassen. Der Sattelzugfahrer musste schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert werden, teilt die Polizei mit.