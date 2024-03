„Vorfall“ in Calw

1 Ein Polizeihubschrauber sucht eine Person in der Calwer Innenstadt. Foto: Bernd Mutschler

Aktuell wird in Calw nach einer Person gesucht. Viel mehr gab die Polizei bislang nicht preis. Wir haben nachgehakt, ob eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht.









Was ist los in der Calwer Innenstadt? Seit kurz nach 11. 45 Uhr kreist ein Polizeihubschrauber über der Innenstadt. Auch ein Streifenwagen fährt langsam durch die Lederstraße. Das Polizeipräsidium Pforzheim bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion „einen Vorfall“ in der Innenstadt. Gesucht werde nach einer Person, bestätigt eine Polizeisprecherin.