1 Wegen eines Vorfalls in Balingen mussten sich ein junges Pärchen vor dem Amtsgericht Hechingen verantworten. Foto: Jessica Müller

Mehrere brutale Schläge ins Gesicht, Drohungen mit einem Messer und Diebstahl: Dafür mussten sich ein 21-Jähriger aus Balingen und dessen Freundin vor dem Hechinger Amtsgericht verantworten.









Einem jungen Pärchen wurde Schweres zur Last gelegt: „Besonders schwere räuberische Erpressung“ hieß es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, wie sie am Dienstagmorgen verlesen wurde. Im Sommer 2022 war es im Bereich des Kirchengebäudes der Zeugen Jehovas in Balingen zu einem Vorfall gekommen. Darüber was sich dort aber genau ereignet hat, wurden bei der Gerichtsverhandlung zwei sehr unterschiedliche Versionen vorgestellt.