1 Die Regionalbahn – hier in Richtung Pforzheim – kann im Juni, Juli und August jeweils für neun Euro monatlich genutzt werden. Foto: Lück

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Das 9-Euro-Ticket ist für Verbraucher ein verlockendes Angebot. Wir haben den Check gemacht, wie lange man von Horb in deutsche Großstädte braucht.















Link kopiert

Horb - Für unter zehn Euro mit dem Bus oder Zug durch ganz Deutschland fahren: Das bietet das 9-Euro-Ticket, welches in den Monaten Juni, Juli und August genutzt werden kann. Wer also einen Wochenendtrip plant, kommt auch von Horb günstig in deutsche Großstädte? ICE-Fahrten sind damit nicht abgedeckt, alle Züge die zum Nah- und Regionalverkehr zählen, können aber unbegrenzt genutzt werden.