1 Imposant ist der Huzenbacher Seeblick. Foto: Ulrike Klumpp

Beim Wettbewerb "Deutschlands schönster Wanderweg" hat der Premiumweg Murgleiter den dritten Platz im Bereich Mehrtagestouren erreicht.

Baiersbronn - Eine Expertenkommission hatte für den jährlich von der Fachzeitschrift Wandermagazin ausgerufenen Wettbewerb unter 150 Bewerbungen zehn Mehrtagestouren und 15 Tagestouren nominiert, über die Wanderfreunde online oder per Postkarte abstimmen konnten. Insgesamt wurden 20 890 Stimmen für die Mehrtagestouren abgegeben, von denen 2521 auf die "Murgleiter" fielen. Der erste Platz bei den Mehrtagestouren ging an den VulkaMaar-Pfad in der rheinland-pfälzischen Eifel, der zweite Platz an den Lahnwanderweg in Hessen. In der Kategorie "Tagestouren" war der Genießerpfad Alde Gott in Sasbachwalden als weiterer Wanderweg aus der Nationalparkregion Schwarzwald nominiert, er erzielte den sechsten Platz.

Stolz auf Ergebnis

Auch wenn sich alle einen ersten Platz gewünscht hätten, sei man im Murgtal doch stolz auf die Auszeichnung mit dem dritten Platz und sehe ihn vor allem als Verdienst der vielen Akteure wie etwa der Wegepaten, die sich kontinuierlich für die Pflege des Wanderwegs einsetzen, und auch die Touristiker der Region, die seit vielen Jahren das Marketing für die "Murgleiter" betreiben, heißt es weiter in einer Pressemitteilung der Baiersbronn Touristik.

"Für uns war es enorm wichtig, trotz Lockdown und zeitweise geschlossener Hotels am Wettbewerb teilzunehmen. Allein die Nominierung und der jetzt erreichte dritte Platz sind eine tolle Werbung für unsere Region und bestätigen unser Qualitätsversprechen, das wir unseren Gästen mit der ›Murgleiter‹ als zertifiziertem Premiumweg geben", wird Tourismusdirektor Patrick Schreib in der Mitteilung zitiert.

Auch Thorsten Hauck, Leiter des Amts für Strukturförderung im Landratsamt Rastatt, freut sich über die Bronzemedaille. Die Murgleiter gehöre zu den am besten zertifizierten Wanderwegen in Deutschland. Der dritte Platz bestätige eindrücklich, "welches Juwel wir unseren Gästen und Einheimischen hier anbieten können".

Die "Murgleiter" läuft einmal längs durch den nördlichen Schwarzwald. Mit einer Gesamtlänge von 110 Kilometern hat sich der erlebnisreiche Wanderweg zu einem ausgewachsenen Fernwanderweg entwickelt. Seine fünf Etappen addieren sich zusammen auf rund 3 805 Meter Aufstieg. Startpunkt ist das Unimog-Museum in Gaggenau, weiter geht es über den Merkur, den Hausberg von Baden-Baden, in die Papiermacherstadt Gernsbach, vorbei an Weisenbach und durch den historischen Fachwerkort Forbach bis nach Baiersbronn hinauf zum 1055 Meter hohen Schliffkopf.