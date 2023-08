Über drei Jahre dauert es noch, bis die A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen ausgebaut ist und teilweise unter einem Lärmschutzdeckel verschwindet. Bis dahin wird weiterhin Projekt für Projekt abgearbeitet – insbesondere die zahlreichen Brückenneubauten verursachen Probleme. Denn damit sind seit September 2021 regelmäßig Vollsperrungen der Autobahn verbunden – so auch an diesem Wochenende. Dann steht zum wiederholten Mal die Kreisstraßenbrücke zwischen Böblingen und Dagersheim im Fokus. Sie führt zwischen Sensapolis und Marktkauf über die A 81 – die neue Brücke entsteht über einen langen Zeitraum in mehreren Phasen.

Wann und wo genau gilt die Vollsperrung?

Zwischen Freitag, 1. September, 22 Uhr, und Montag, 4. September, 5 Uhr, ist die A 81 dicht. Zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Böblingen/Sindelfingen erfolgt die Sperrung wegen der Bauarbeiten an der Brücke in beide Richtungen. Weil gleichzeitig weitere Maßnahmen an der Strecke anstehen, ist die Autobahn zudem in Fahrtrichtung Singen von Sindelfingen-Ost bis Böblingen/Sindelfingen gesperrt – in der Gegenrichtung aber befahrbar. Parallel ist die Kreisstraße 1073 zwischen Böblingen und Dagersheim in der Umgebung der Brücke natürlich ebenfalls zu. Übrigens ist in der Nacht auf Sonntag auch noch der Engelbergtunnel bei Leonberg gesperrt – von Samstag um 22 Uhr bis Sonntagfrüh um 5 Uhr.

Was wird am Wochenende genau gemacht?

Die vierspurige Brücke über die Kreisstraße besteht eigentlich aus zwei Brücken, einer nördlichen und einer südlichen Seite. Damit der Verkehr – wenn auch auf eine Spur pro Richtung verengt – stets weiterlaufen kann, werden die Teile nacheinander bearbeitet. Ende September 2021 war die südliche Seite abgerissen worden, im Rahmen der ersten A81-Vollsperrung überhaupt. Anschließend entstanden die Fundamente für die neue Version. Im Juni des vergangenen Jahres hoben dann Spezialfirmen den südlichen Brückenüberbau ein. Im vergangenen Januar war die nördliche Seite an der Reihe und wurde abgerissen. Am bevorstehenden Wochenende wird der neue Teil der Brücke auf dieser Seite eingehoben. Die erneute Vollsperrung der A 81 nutzen die Projektverantwortlichen, um zeitgleich weitere Arbeiten entlang der Strecke durchzuführen, insbesondere im Bereich der Rankbachbahn-Überführung. Zudem wird eine Zufahrt an der geplanten Lärmschutzdeckel-Baustelle eingerichtet.

W ie verlaufen die Umleitungen?

Im Wesentlichen gibt es zwei Umleitungsstrecken, eine für die Autobahn, eine für die Kreisstraße. Wer auf der A 81 unterwegs ist, wird in beide Richtungen über Sindelfingen geführt – in Fahrtrichtung Singen (U6) geht es also an der Ausfahrt Sindelfingen-Ost hinaus, einmal durch die Stadt und dann über die B 464 wieder bis zur Anschlussstelle Böblingen-Hulb. In entgegengesetzter Fahrtrichtung nach Stuttgart führt die Umleitungsstrecke über die U 11 auf der gleichen Strecke. Die lokale Umleitung im Bereich der Brücke führt über das Gewerbegebiet Hulb und das Flugfeld (Konrad-Zuse-Straße). Zu beachten ist, dass zusätzlich die Flugfeld-Allee ab dem Sensapolis in Richtung Calwer Straße gesperrt wird.

Für den Busverkehr bleiben die ohnehin bestehenden Umleitungen gültig. Das heißt konkret: Die Stadtverkehrslinie 731 sowie die Regionalverkehrslinien 743, 744, 763, 766 und N75 werden in beiden Richtungen über die Hulb umgeleitet. Die Haltestellen Calwer Straße stadtauswärts und in beiden Richtungen die Haltestelle Calwer Straße/Hulb können nicht bedient werden. Als Ersatz dienen die Haltestellen Hanns-Klemm-Straße Ost und Heinkelstraße.

Was passiert insgesamt alles an der A 81?

Seit mehr als zwei Jahren laufen die Umbaumaßnahmen der A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen. Verantwortlich ist die „Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und baugesellschaft“ (Deges). Die Autobahn wird von derzeit vier auf sechs Fahrspuren erweitert, drei Fahrspuren pro Fahrtrichtung. Darüber hinaus sollen zwei temporär nutzbare Seitenstreifen entstehen. Für all dies müssen bestehende Brücken abgerissen und neue aufgebaut werden. Eine 850 Meter lange Überdachung der Fahrbahn und 3,4 Kilometer Wände in einem noch zu entstehenden Tunnelbauwerk sollen die Anwohner der beiden Städte vor dem Lärm schützen, den zwischen bis zu 150 000 Fahrzeuge pro Tag verursachen. Anfang des kommenden Jahres wird die neue Brücke an der Sindelfinger Straße/Böblinger Straße zwischen den beiden Städten vollendet. Umgesetzt wird derzeit auch die Autobahnunterführung Leibnizstraße, die den Böblinger Osten mit der Sindelfinger Viehweide verbindet. Die Gesamtkosten des Megaprojekts betragen 360 Millionen Euro. Enden sollten die umfangreichen Baumaßnahmen Ende 2026. Zuletzt räumte die Deges ein, dass eine Verzögerung bis Anfang 2027 wahrscheinlich sei.