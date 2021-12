Zug-Unglück in Alpirsbach 81-Jähriger in Lebensgefahr - keine neuen Erkenntnisse

Nach einem schweren Unfall an einem Bahnübergang in Alpirsbach schwebt das 81-jährige Unfallopfer in Lebensgefahr. Am Sonntag gab es laut Polizei keine neuen Erkenntnisse. Der Mann war tags zuvor von einem Zug erfasst worden.