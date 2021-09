1 Die A 81 bei Tuningen musste gesperrt werden, weil ein Sattelzug seine Ladung mit Bier verloren hat. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Am Donnerstagnachmittag hat die verlorene Ladung eines Sattelzuges auf der A 81 für eine Vollsperrung den Fahrspuren in Richtung Stuttgart gesorgt.

Tuningen - Gegen 16 Uhr fuhr der 27-jährige Fahrer des Tautliners bei der Anschlussstelle Tuningen auf den Beschleunigungsstreifen, um dann auf die Autobahn aufzufahren. Dabei rutschten, vermutlich aufgrund falscher Sicherung, die Bierkisten auf der Ladefläche. Diese rissen die Seitenplane des Aufliegers aus der Verankerung und fielen auf die Autobahn.

Die heruntergefallenen Bierkisten und Bierflaschen beschädigten zwei Autos, die in diesem Moment neben dem Sattelauflieger vorbeifuhren. Rund ein Drittel der Ladung, etwa 500 Bierkisten und deren Bierflaschen wurden auf der Autobahn verteilt.

Vollsperrung in Richtung Stuttgart

Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart musste voll gesperrt werden, weshalb der fließende Verkehr in Richtung Stuttgart an der Anschlussstelle Tuningen ausgeleitet und über eine Umleitungsstrecke geführt wurde.

An dem Curtainsider entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Der Sachschaden an den beiden Autos liegt bei rund 6.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens des Bieres konnte bislang nicht beziffert werden. Die Aufräumarbeiten durch die Autobahnmeisterei dauern bis circa 18.30 Uhr an.