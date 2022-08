Energiekrise – Aquasol in Rottweil öffnet mit Einschränkungen

1 Das Aquasol öffnet am 12. September mit spürbaren Einschränkungen für die Gäste. Foto: Aquasol

Die Energiekrise macht sich nun auch im Aquasol in Rottweil bemerkbar: Das Schwimmbad öffnet am 12. September mit Einschränkungen. Das Wasser wird kälter, einige Bereiche bleiben zu. Eine komplette Schließung ist nicht ausgeschlossen.















Link kopiert

Rottweil - Die ENRW informiert am Donnerstagabend über die Einschnitte. Nach der erfolgreichen Freibadsaison 2022 öffne das Sole- und Freizeitbad Aquasol pünktlich zum Schuljahresbeginn am Montag, 12. September, seine Pforten. Zwei Jahre im Zeichen der Corona Pandemie folge nun die Energiekrise, welche neue Herausforderungen für das beliebte Bad mit sich bringe, heißt es. Das Freibad Rottweil schließt am Sonntag, 11. September.

Durch den weitgehenden Verzicht auf einen Parallelbetrieb der beiden Bäder und durch die abgesenkten Wassertemperaturen konnten die Betriebskosten für Energie bereits spürbar gesenkt werden, wird mitgeteilt. Hilfreich war zudem die Eigenstromerzeugung durch die PV-Anlage auf dem Freibaddach.

Vieles in Bad und Sauna bleibt zu

Mit dem Betriebsstart des Aquasol greifen nun laut ENRW verschiedene Energiesparmaßnahmen, die zu bestimmten Einschränkungen für die Bade- und Saunagäste führen. Die Temperaturen in Becken und Räumen werden um zwei Grad Celsius gesenkt. Darüber hinaus bleiben einzelne Bereiche geschlossen. Hierzu zählen etwa ein Dampfraum, die Rotlichtlampen in der Wärmehalle und das Soleinhalatorium im Solebereich. In der Aquasauna werden das Gradierwerk, die Lichtersauna und das Tavernen Bad geschlossen bleiben.

Kinder liegen am Herzen

Steven Ulrich, Abteilungsleiter Bäder bei der Energieversorgung Rottweil (ENRW) freut sich jedoch, überhaupt in dieser schwierigen Zeit ein Angebot für die Bade- und Saunagäste bieten zu können: "Insbesondere die nachlassende Schwimmfähigkeit der Kinder, das Vereinsschwimmen, das Schulschwimmen und der sportliche Ausgleich für die Bevölkerung liegt uns sehr am Herzen."

Sollte es im Herbst zu einer weiteren Verschärfung der Energiekrise oder zu einer Gasmangellage kommen, muss davon ausgegangen werden, dass der Betrieb des Aquasol mit der Aquasauna weiter eingeschränkt oder komplett eingestellt werden muss. Ulrich bedankt sich bei allen Gästen für das entgegengebrachte Vertrauen und das Verständnis für die aktuelle Situation..