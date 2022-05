Völlig betrunkene Frau in Villingen

1 Die Polizei stellt bei der Frau einen Wert von 5,2 Promille fest. Foto: Arnold/dpa

Mit 5,2 Promille Alkohol im Blut ist eine Autofahrerin in Villingen-Schwenningen aus dem Verkehr gezogen worden. Doch wie kann man so schwer betrunken überhaupt noch Auto fahren?















Villingen-Schwenningen - Ereignet hatte sich der fast unglaubliche Vorfall am Montagabend in der Saarlandstraße in Villingen – und für großes Erstaunen gesorgt. Kann der Wert überhaupt stimmen? Dass der Alkoholtest fehlerhaft war, schließt die Polizei aus. "Die Geräte arbeiten sehr genau und sind geeicht", stellt Polizeisprecher Jörg Kluge auf Nachfrage klar. Eine Expertin erklärt, wie das möglich ist.