Vöhringen 16-Jähriger wehrt sich heftig gegen Polizei

Grund für den Polizeieinsatz war ein Streit unter Jugendlichen am vergangenen Wochenende, an dem der 16-Jährige und sein 15-jähriger Kumpel beteiligt waren. Offenbar wollte die beiden Gruppen dies am Montagabend noch klären, weshalb sie sich vor einem Fitnesstudio in der Bergfelder Straße trafen.