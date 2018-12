Vöhrenbach Massiver Eingriff in die Rücklagen

Diskutiert wurde auch über die Sanierung im Kindergarten St. Martin, an der sich die Stadt mit voraussichtlich 20 000 Euro beteiligt. Rüdiger Hirt (CDU) forderte, dass die Stadt der Pfarrgemeinde und der kirchlichen Verrechnungsstelle die Finanzlage der Stadt verdeutlichen solle. Nach den Investitionen der vergangenen Jahre müsste in Vöhrenbach eine Pause eingelegt werden, während beim Kindergarten Hammereisenbach bereits neue Investitionen anstünden. Eine weitere größere Diskussion ergab sich beim Freibad, wo die Solaranlage zur Erwärmung des Wassers erweitert werden soll. Denn erst im Betrieb in diesem Sommer habe sich gezeigt, dass die Beschattung des Kinderbeckens durch die neuen Sonnensegel die natürliche Erwärmung des Wassers deutlich beeinträchtigt, man also für eine entsprechende Erwärmung weitere Kapazitäten bei der Solaranlage benötigt.

Ein zentrales Thema ist die Sanierung des Rathauses. Die dringend notwendige Neugestaltung des Bürgerbüros wurde als Anlass genommen, eine grundlegende Sanierung anzugehen. Nicht zuletzt müsse im Bereich der Wasserversorgung einiges investiert werden. Auch in den kommenden Jahren werden hier auf die Stadt höhere Kosten zukommen. Rüdiger Hirt regte gleichzeitig an, zur Sicherung der Wasserversorgung nach neuen Quellen zu suchen. Armin Pfriender machte deutlich, dass Quellen zwar bekannt seien, sie häufig aber nicht die gewünschte Wasserqualität aufwiesen und wegen ihrer Entfernung eher unwirtschaftlich seien.

Die geplante Kreditaufnahme von 1,91 Millionen Euro im kommenden Jahr bedeutet einen massiven Einschnitt in der Schuldenentwicklung der Stadt Vöhrenbach. Seit 2001 sind die Schulden stetig von 5,287 Millionen Euro auf 1,922 Millionen Euro im laufenden Jahr gefallen. Lediglich im Jahr 2010 gab es eine leichte Erhöhung um 283 000 Euro, die im Jahr darauf aber bereits wieder komplett aufgefangen war.

Die Erhöhung der Schulden von 1,922 Millionen Euro auf nun 3,562 Millionen Euro im kommenden Jahr bedeutet auch, dass die Pro-Kopf-Verschuldung in der Kommune von bisher 503 Euro je Einwohner (bei 3825 Einwohnern) auf nun 935 Euro steigt. Der Schuldenstand wäre dann wieder höher als zuletzt 2011 mit 3,4 Millionen Euro.