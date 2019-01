Vöhrenbach Ehrennadeln kommen zu teuer

Der Rad- und Motorradfahrerverein hat wieder eine komplette Führungsriege, die Vereinsehrennadeln werden abgeschafft, und das 50. Gartenfest wird wieder einen zweiten Tag erleben.

Vöhrenbach-Langenbach. Die stellvertretende Vorsitzende Judith Schätzle zählte beim Rückblick in der Jahresversammlung zahlreiche Ereignisse auf, an denen der Verein aktiv beteiligt war. Herausragend war sicherlich das 49. Gartenfest, das trotz eher bescheidenem Wetter ein voller Erfolg gewesen sei. Erstmals seit Jahren hatte man auf den Discoabend am Freitag verzichtet. Auch beim Schwarzwald-Bike-Marathon war der Verein mit einem Verpflegungsstand oberhalb des Breghäusles vertreten. Zwei Vereinsmitglieder radelten mit. Daneben gab es unter anderem eine Fackelwanderung, eine Radtour und, nicht zu vergessen, 37 Gymnastik- und 28 Zumbaabende.

Bei 149 Mitgliedern ist praktisch jeder zweite Langenbacher im Verein vertreten. Die Ausführungen der kommissarischen Vorsitzenden wurden ergänzt durch das sehr ausführliche Jahresprotokoll des Bernd Rombach, der sehr eindringlich auf die mehrfache Änderung der Satzung auf besonderen Wunsch der Aufsichtsbehörden, vor allem aber des Finanzamts, hinwies.