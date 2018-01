Vöhrenbach 1500 Überstunden prägen das Jahr

Vier Wehrmänner sind für Lehrgänge und eine Wettkampfgruppe Bronze angemeldet. Die Beförderung zum Truppführer nach absolviertem Lehrgang sprach der Teilortskommandant Demattio an Michael Heim aus. Danach gratulierte Demattio Roland Kienzler und Harald Rissler zu deren 35-jährigen Feuerwehrtätigkeit. Bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr am 7. April in Vöhrenbach werden beide zu Ehrenmitgliedern ernannt.